"To będzie bardzo ważna kadencja". Michał Wawrykiewicz zorganizował piknik w Poznaniu. Zobacz zdjęcia i wideo

- Polacy przed 89. rokiem spoglądali na Europę Zachodnią z zazdrością. To było marzenie pokoleń, żeby dołączyć do tej bezpiecznej, dobrze rozwijającej się wspólnoty. Oprócz tego, że świętujemy Dzień Europy, cały czas jesteśmy w kontekście świętowania przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i to było spełnienie tej oczywistości i sprawiedliwości dziejowej, żeby Polska nareszcie wróciła tam, gdzie nasze miejsce - mówił Adam Szłapka.