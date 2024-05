Tragedia na przejeździe kolejowym w Pile. W zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem zginęła jedna osoba Marta Jarmuszczak

Do zdarzenia doszło we wtorek 28 maja ok. godz. 12. Pociąg zderzył się z samochodem osobowym na przejeździe kolejowym w Pile. Jedna osoba zginęła.