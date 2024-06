Trasa PST znowu wymaga remontu? Na komunikatorze dla motorniczych napisano: "Wyginają się szyny"

"Wyginają się szyny". Co się dzieje na trasie PST?

Autor strony Poznański Trójkąt Bermudzki przekazał nam zdjęcie z komunikatora dla motorniczych. Wyświetlono na nim informację, że na trasie PST między przystankami "Słowiańska" a "Aleje Solidarności" wyginają się szyny. Na odcinku około 100 metrów za Słowiańską. W kierunku Sobieskiego natomiast wprowadzono ograniczenie prędkości. Czy to oznacza, że remont się nie udał i wymaga kolejnych poprawek?

Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z ZTM oraz MPK. Rzecznik prasowy ZTM, Bartłomiej Trzebiatowski przekazał, by z pytaniami kierować się właśnie do MPK, gdyż to ta spółka miejska odpowiada za bieżące utrzymanie m.in. tras tramwajowych.