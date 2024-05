Trzech poznaniaków płynie kajakami do Bałtyku. Cel jest szczytny!

- Najpierw wpadł nam do głowy pomysł, żeby po prostu popłynąć do Bałtyku kajakiem, stwierdziliśmy, że byłaby to ciekawa przygoda i w momencie, kiedy pomysł zaczął się krystalizować, to pomyśleliśmy, że skoro już coś takiego robimy, to super byłoby przy okazji zrobić to dla jakiejś większej sprawy. Skontaktowaliśmy się ze Stowarzyszeniem Mali Bracia Ubogich czy są zainteresowani, żeby coś zrobić razem i tak to się zaczęło - mówił nam Leszek Tasiemski.