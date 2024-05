Tu w Wielkopolsce straszy! Wybierz się na wycieczkę do jednego z najstraszniejszych pałaców Europie. Zamek w Kórniku skrywa tajemnice Marta Jarmuszczak

Biała Dama błąkająca się po zamku od nocy do świtu, a wokół piękne arboretum. Zamek w Kórniku to jedno z najbardziej wyjątkowych miejsc na terenie województwa wielkopolskiego. To idealne miejsce na wycieczkę.