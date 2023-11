W Kaliszu rusza proces byłej dyrektorki szkoły. Oskarżona jest o podsłuchiwanie pracowników

Jak przekazał sędzia Włodarek, w akcie oskarżenia jest mowa o zarzutach dotyczących nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego, za co grozi do 3 lat więzienia. Inny zarzut dotyczy posługiwania się urządzeniem podsłuchowym, za co grozi do 2 lat więzienia. Pozostałe dotyczą natomiast oszustwa i przywłaszczenia, co zagrożone jest karami do 8 i 3 lat więzienia.

Sprawa ujrzała światło dzienne we wrześniu 2021 r., po objęciu stanowiska przez nową dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Świętego Michała w Kaliszu. Dotychczasowa, która szefowała placówce przez ostatnie 20 lat, przegrała w konkursie i musiała odejść.