W Nowym Tomyślu powstaną tężnie solankowe. Część radnych czuje się oszukana!

Najważniejszym czynnikiem, jak wskazywał, jest to, że pierwotna kalkulację inwestycji zakładała, że udział gminy w zadaniu będzie wynosił kilkadziesiąt tysięcy złotych i na taką sumę była wówczas zgoda rady. Dotacja miała pokryć ponad 90% kosztów inwestycji. Po przetargu okazało się, że brakuje ponad 1,5 mln.

- Inwestycja ta nie miała obciążać budżetu gminy. Radni rekomendowali odstąpienie od budowy "drogiego gadżetu", którego wątpliwą przydatność możemy oceniać na podstawie istniejącej małej tężni w parku. Co zrobił burmistrz? Otóż sięgnął do kieszeni mieszkańców. W ocenie większości radnych te nasze wspólne pieniądze powinni być przeznaczone na bardziej potrzebne mieszkańcom gminy inwestycje. Jak wytłumaczyć to mieszkańcom, którzy nie mogą dojechać do swoich posesji czy mieszkańcom, którzy nie mają dostępu do wodociągów i kanalizacji? Czy też wreszcie mieszkańcom, którzy przepłacają za ciepło, bo nie zrealizowano projektu geotermalnego?