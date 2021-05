W Poznaniu na AWF można obejrzeć egzoszkielet. Dwóch biegaczy w egzoszkieletach pobiegnie w Wings for Life World Run

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu zorganizowała pokaz egzoszkieletu, który transmitowano z auli AWF. 9 maja dwie osoby w egzoszkielecie wezmą udział w Wings for Life World Run'2021, czyli międzynarodowym biegu charytatywnym. Organizatorem obu wydarzeń jest AWF Poznań, Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz firma Technomex.

Pokaz egzoszkieletu skierowany głównie do studentów fizjoterapii, transmitowany z Auli AWF dostępny jest do poniedziałku, 10 maja na uczelnianym kanale YouTube. W prezentacji 7 maja, którą poprowadziły dwie fizjoterapeutki - Anna Krzyżańska i Katarzyna Wacławiak, wziął udział pacjent - Krzysztof, który na co dzień korzysta możliwości rehabilitacyjnych egzoszkieletu. Ze względu na pandemię przez rok nie uczestniczył w rehabilitacji fizjoterapeutycznej, co przyczyniło się do pogorszenia jego kondycji. W wieku 15 lat przeszedł infekcję mononukleozy i zapalenie mózgu, które spowodowały u niego niepełnosprawność kończyn. Zobacz fragment z pokazu, jak porusza się pacjent w egzoszkielecie; źródło AWF Poznań

Fizjoterapeutka z Technomexu, Anna Krzyżańska podczas pokazu podkreśliła, że w Poznaniu posiadają jedyny komercyjny egzoszkielet. I zaapelowała do studentów i innych oglądających prelekcję, aby mówili o tym, bo to pomoże pacjentom. Zachęciła, żeby szukać rozwiązań w różnych miejscach – bo w tym tkwi po prostu sukces.

W niedzielę, 9 maja dwie osoby w egzoszkielecie pobiegną w Wings for Life World Run'2021, czyli międzynarodowym biegu charytatywnym. Wystartują z boiska AWF o godzinie 13.00 z boiska AWF przy ul. Droga Dębińska 10 i pokonają dystans ok. 500. Te osoby to Krzysztof, uczestnik pokazu z 7 maja zorganizowanego na auli AWF oraz Piotr, który choruje na SM. Organizatorzy chcą pokazać w praktyce, jak zachowuje się egzoszkielet. Krzysztofa i Piotra poprowadzą dwie fizjoterapeutki z Technomexu – Anna Krzyżańska i Katarzyna Wacławiak. Z tego wydarzenia będzie streaming na profilu Technomexu na YouTube oraz na firmowym profilu facebookowym. Dzięki egzoszkieletom Ekso Bionics także w innych 6 lokalizacjach pobiegną inni niepełnosprawni, m.in. w Gliwicach czy Kamieniu Pomorskim.

Wings for Life World Run’2021 - bieg charytatywny Tegoroczna edycja światowego biegu charytatywnego z powodu pandemii odbędzie się bez biegów ulicznych. Jednak 9 maja o 13.00 dzięki specjalnej aplikacji (dostępnej na Androida i iPhone’a) można uczestniczyć w biegu na własną rękę albo stworzyć grupowy bieg w towarzystwie innych sportowców z okolicy. Organizatorem biegu nie musi być osoba indywidualna – może nim zostać klub sportowy, rada miejska czy inna dowolna firma. Po aktywacji aplikacji bierze się udział, uciekając przed wirtualnym samochodem pościgowym dokładnie w tym samym czasie, co wszyscy inni uczestnicy światowego biegu na całej kuli ziemskiej. Bieg z aplikacją to koszt 15,00 €, czyli 68,56 zł. Dochód ze sprzedaży dostępu wesprze badania nad rdzeniem kręgowym i leczenie jego urazów.

Całe piękno tej charytatywnej imprezy polega na tym, że nie ma z góry określonego dystansu, który trzeba pokonać, żeby dotrzeć do mety. Wyznacza ją wirtualny Samochód Pościgowy, który w aplikacji dogania uczestników. Ten, kto pokona największy dystans nim dogoni go auto okaże się najlepszy – czytamy na stronie www.wingsforlifeworldrun.com