- Oskarżam Andreia R. i Dzmitry N., o to, że w okresie od 6 marca 2022 roku do 4 kwietnia 2022 roku w Poznaniu, działając wspólnie i w porozumieniu, brali udział w działalności obcego wywiadu Głównego Zarządu Wywiadowczego Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Republiki Białoruś, skierowanej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, w ten sposób iż dokonywali rozpoznania obiektów wojskowych oraz cywilnych o krytycznym znaczeniu dla obronności Rzeczypospolitej Polskiej, to jest o przestępstwo z artykułu 130, paragraf 1 kodeksu karnego