Warta Poznań - ŁKS Łódź 0:1. Zieloni mogą pluć sobie w brodę. Przegrali w Grodzisku z outsajderem na własne życzenie

Wynik, który nie oodaje przebiegu meczu

Warta zdominowała ŁKS

Już dawno Zieloni nie grali z takim polotem i tak efektownie jak w poniedziałkowy wieczór w Grodzisku. Momentami ręce same składały się do oklasków, po tym, w jaki sposób podopieczni Dawida Szulczka rozgrywali swoje akcje.

Warta Poznań praktycznie od początku zdominowała gości i tworzyła sobie znakomite okazje do strzelania gola. Miała pomysł na rozgrywanie stałych fragmentów, co pokazała choćby w 5 min. kiedy po przedłużeniu głową dosrodkowania, piłka trafiła do Dimitrisa Stavropoulosa, ale niepilnowany Grek z 3 metrów strzelił obok bramki. Groźne były także akcje oskrzydlające. Sporo zamieszania w szeregach obronnych ŁKS robili Kajetan WSzmyt oraz Mohamed Mezghrani i Tomas Prikryl. Piłeczka chodziła między warciarzami jak po sznureczku, jedyne co brakowało, to udokumentowanie tej przewagi na tablicy wyników.