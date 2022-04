Warta Poznań przeprowadziła transfer mimo zamkniętego okna. Nowy obrońca jest do gry. To reprezentant Białorusi - Aleksandr Pawłowiec Dawid Dobrasz

Aleksandr Pawłowiec ma 188 cm wzrostu i waży 82 kg. Będzie nosił koszulkę z numerem 28. Fot. Klaudia Berda / Warta Poznań

Warta Poznań zaskoczyła nieco w piątkowe popołudnie, ogłaszając pozyskanie nowego zawodnika. Do klubu dołączył Białorusin Aleksandr Pawłowiec, który podpisał kontrakt z Wartą Poznań ważny do końca czerwca 2022 roku. Jest to jednak nieco zaskakujący ruch, bo odbył się on poza oficjalnym terminem FIFA. Sprawdziliśmy, jak do niego doszło.