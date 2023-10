Waterpolo Poznań rozpoczyna 13. sezon w ekstraklasie. Celem nadrzędnym nie są medale, a więcej miejsc do trenowania

- W tym sezonie mamy małe szanse na wywalczenie medalu. Wiele drużyn nam odjechało jeśli chodzi o finanse, o organizację. Warszawa oraz Bytom są poza zasięgiem. Może Gorzów Wielkopolski jest do dogonienia, chociaż w tym sezonie zrobili sześć mocnych transferów plus finansowanie zewnętrzne. Miejsca 4-7 są realne w tym sezonie. Medal ewentualnie, gdyby to wszystko się zgrało

Piłkarze wodni Waterpolo Poznań poprzedni sezon zakończyli na 5. miejscu w ekstraklasie. Wynik można uznać za całkiem przyzwoity, tym bardziej że AZS Uniwersytet Warszawski, czy WTS Polonia Bytom, które zajęły odpowiednio dwa pierwsze miejsca, były poza zasięgiem reszty stawki. Do trzeciego miejsca, które poznaniacy w przeszłości zdobywali w sezonie 2011/12, 2012/13 oraz 2021/22 brakowało już niewiele, jednak cały czas jest pole do poprawy.

Zespół pozostał praktycznie nienaruszony, w porównaniu do zeszłego sezonu. Z ekipy odszedł jedynie Karol Walkowiak, który powrócił do Arkonią Waterpolo Szczecin. Do zespołu dołączył natomiast Nazar Tumilowicz, który poprzedni rok spędził w UKS Neptun Uniwersytet Łódzki.

Nadrzędnym celem nie jest jednak wysoki wynik sportowy, a przede wszystkim większa liczba basenów do treningów za podobne pieniądze, które poznański klub wydaje obecnie. Ekipa obecnie prowadzi zajęcia na Termach Maltańskich, choć nie jest to trening na pełnowymiarowym boisku do piłki wodnej.