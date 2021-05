Wesele na 150 osób? Jest na to szansa od 29 maja, a w plenerze od 15 maja. W limit gości nie będą wliczały się osoby zaszczepione

Mecz widmo w I lidze rugby znów się nie odbył. Posnania apeluje o ducha sportu, a rywale z Białegostoku robią z niej Pinokia

Już kilka tygodni temu pisaliśmy o kuriozalnej sytuacji z meczem na szczycie I ligi między Posnanią a Rugby Białystok. Spotkanie zostało odwołane, ponieważ poznański zespół spóźnił się o trzy dni z wysłaniem informacji o miejscu i terminie konfrontacji. Do akcji wkroczył więc Polski Związek Rugby. Ukarał finansowo "Muszkieterów" i wyznaczył termin meczu na minioną sobotę. Niestety rywale ze stolicy Podlasia nie dotarli do Poznania i zasugerowali, że poznaniacy wcielili się w bajkową postać Pinokia i z każdym dniem rośnie im od kłamstwa nos. Ekipa ze Słowiańskiej nie pozostała dłużna. Wydała oświadczenie o meczu widmo i zaapelowała do rywali o poznanie się z definicją pojęcia "duch sportu".