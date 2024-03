Wielkanoc 2024. Dziś rozpoczyna się Triduum Paschalne. Czy katolik w Wielki Czwartek, Piątek i Sobotę musi iść do kościoła?

Wielkanoc 2024

Triduum Paschalne

Do Triduum Paschalnego zalicza się natomiast Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota. Liturgia Wielkoczwartkowa upamiętnia Ostatnią Wieczerzę, ustanowienie przez Jezusa Eucharystii oraz kapłaństwa służebnego. Wielki Piątek w 2024 r. obchodzony będzie natomiast 29 marca. Jest to dzień upamiętniający śmierć Chrystusa na krzyżu, kiedy to katolików obowiązuje post ścisły. Wielka Sobota to ostatni dzień przygotowań do Wielkanocy - wówczas święcone są pokarmy, a wieczorem odprawiana jest liturgia.