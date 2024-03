Wielki festiwal tatuażu zawitał do Poznania! Uczestnicy Tattoo Konwent opowiedzieli o najdziwniejszych dziarach. Zobacz zdjęcia

Festiwal tatuażu zawitał do Poznania! Najdziwniejsze dziary oraz mój "pierwszy raz"

Pokaz ogni, pokaz cyrkowy oraz koncerty wybitnych raperów to jedynie dodatki dla najwierniejszych fanów tatuażu, którzy przybyli do Poznania. Uczestnicy na MTP przyszli, by zrobić sobie tzw. "dziarkę", a dwa pawilony zamieniły się w największe w Polsce studio tatuażu, wypełnione po brzegi stoiskami artystów.

- Jest moda na sztukę. Ludzie zaczęli traktować tatuaż jako jeden z odłamów sztuki

- mówi Olaf Puszczykowski z poznańskiego studia tatuażu "Tusz Tuż".

- To również zmiana swojego wyglądu, która wbrew pozorom nie jest zaawansowana dla organizmu. Ludzie mogą całkowicie się zmienić. To sposób na wyrażanie siebie

- dodaje tatuator.