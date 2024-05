Właściciel wielkopolskich sieci handlowych zapowiada zwolnienia

– Dane makroekonomiczne wskazują na to, że kolejne kwartały dla handlu detalicznego będą coraz lepsze. Ostatnie kwartały wykorzystaliśmy na usprawnianie działań Grupy, zwiększenie efektywności, wykorzystanie synergii, a także na konsekwentne wprowadzanie w życie założeń strategii biznesowej. Perspektywy są coraz lepsze, a my jesteśmy dobrze przygotowani do wzmacniania naszej pozycji rynkowej i poprawy konkurencyjności naszych klientów