Wspaniały sukces judoczki z Poznania! Natalia Stokłosa mistrzynią Polski seniorów. Nagrodzony został także trener PGE Akademii Judo

Srebro na zawodach w kategorii do 70 kg wywalczyła Eliza Wróblewska. Trzykrotna mistrzyni Polski po dwóch wygranych walkach awansowała do finału. Tam musiała uznać jednak wyższość Aleksandry Kowalewskiej z Nastula Club.

Natalia Stokłosa zdobyła złoty medal w najlżejszej kategorii wagowej (-48 kg). 21-latka reprezentująca barwy zespołu PGE Akademii Judo Poznań stoczyła trzy walki. W ćwierćfinale pokonała świeżo upieczoną brązową medalistkę Mistrzostw Polski Młodzieży Karinę Grzywacz z AZS AWF Katowice. Walka trwała 12 sekund, a Stokłosa wygrała go przez ippon. Półfinał to bardzo zacięty bój z Zuzanną Woźniak z Yuko Józefów, który został zwyciężony przez trzy przewinienia przeciwniczki. W wielkim finale Stokłosa wygrała z Oliwią Onysk z AZS AWF Katowice po 44 sekundach.

Damian Kubiak wspaniale zaprezentował się na turnieju, zdobywając brązowy medal w kategorii do 100 kg po udziale w 4 walkach, z których trzy zakończył zwycięstwem, a jedną porażką. Co więcej, warto podkreślić, że Damian jest jeszcze juniorem, co czyni zdobycie medalu na imprezie seniorskiej obiecującym prognostykiem dla tego młodego zawodnika.