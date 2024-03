Wybory samorządowe 2024 w Poznaniu. Beata Urbańska, kandydatka na prezydenta: Walczymy o to, co powinno być normalnością, nie o przywileje

- Kobiety są równe, wolne, mają swoje prawa i będą wbijały je wszystkim do głowy. Jestem dzisiaj jedyną kandydatką na urząd prezydencki w Poznaniu. W mieście, które ma pół miliona mieszkańców. I to jest to, co musimy dzisiaj zacząć naprawiać, bo wolałabym, żeby dzisiaj w Poznaniu była nie jedna, a więcej kandydatek - mówiła kandydatka na prezydenta Poznania.