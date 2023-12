Wygrywali olimpiady i konkursy. Zostali wyróżnieni: uczniowie i studenci ze stypendiami od marszałka województwa

– Cieszę się, że mogę dziś zabrać głos, bo mam wrażeniem, że dorośli rzadko dają nam młodym taką możliwość. Moja droga do tego stypendium to nieustanne próby zabierania głosu i mówienia o tym, na czym mi zależy. A zależy mi na tym, abyśmy respektowali prawa człowieka, w tym właśnie do nauki, wyrażania swoich poglądów i równości – tłumaczył podczas swojego wystąpienia Jakub Dobosiewicz, tegoroczny stypendysta, uczeń II Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu.