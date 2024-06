Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Tak w eurowyborach głosowali mieszkańcy okręgu nr 7

Zobacz wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego – okręg nr 7

Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała oficjalne wyniki wyborów do Europarlamentu 2024. Kto otrzymał mandat do Parlamentu Europejskiego z okręgu nr 7? Zobacz, jak głosowali mieszkańcy w twoim regionie. Poznaj wyniki głosowania w Eurowyborach w Polsce. Dowiedz się także, czym jest Parlament Europejski, ile trwa jego kadencja, jaki jest próg wyborczy oraz ilu posłów w nim zasiada.

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2024

9 czerwca odbyły się wybory do Europarlamentu. Wyborcy z całej Polski wzięli udział w głosowaniu, by wybrać posłów i posłanki, którzy przez kolejną kadencję będą reprezentować nasz kraj. Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała oficjalne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego z woj. wielkopolskiego okręg nr 7. Jak głosowali mieszkańcy? Poniżej zobaczysz szczegółowe wyniki: Ewa Bożena KOPACZ - KKW KOALICJA OBYWATELSKA: 18,28% (187 866 głosów)

Michał WAWRYKIEWICZ - KKW KOALICJA OBYWATELSKA: 11,58% (119 068 głosów)

Marlena Magdalena MALĄG - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: 11,25% (115 670 głosów)

Anna Mirosława BRYŁKA - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ: 10,84% (111 420 głosów)

Ryszard Henryk CZARNECKI - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: 6,43% (66 098 głosów)

Joanna Izabela SCHEURING-WIELGUS - KKW LEWICA: 5,61% (57 669 głosów)

Wojciech Jakub KOLARSKI - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: 4,79% (49 195 głosów)

Marcin Rafał BOSACKI - KKW KOALICJA OBYWATELSKA: 4,74% (48 748 głosów)

Krzysztof Andrzej HETMAN - KKW TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: 4,37% (44 937 głosów)

Bartłomiej Piotr WRÓBLEWSKI - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: 3,6% (36 996 głosów)

Barbara Anna OLIWIECKA - KKW TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: 1,37% (14 080 głosów)

Marcin Bartosz PORZUCEK - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: 1,24% (12 784 głosów)

Jan Filip LIBICKI - KKW TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: 1,03% (10 544 głosów)

Andrzej Michał RATAJ - KKW KOALICJA OBYWATELSKA: 1% (10 244 głosów)

Leszek Ryszard GALEMBA - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: 0,94% (9 704 głosów)

Anna GRAMZA-MICHAŁOWSKA - KKW KOALICJA OBYWATELSKA: 0,93% (9 604 głosów)

Witold Stanisław TOMCZAK - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ: 0,88% (9 014 głosów)

Dawid Paweł MURAWA - KKW LEWICA: 0,79% (8 090 głosów)

Anna NOWAK - KKW KOALICJA OBYWATELSKA: 0,74% (7 618 głosów)

Piotr Stanisław ŁUSZCZYKIEWICZ - KKW KOALICJA OBYWATELSKA: 0,58% (5 935 głosów)

Mikołaj GRZYB - KKW TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: 0,49% (5 058 głosów)

Przemysław Marcin PLEWIŃSKI - KKW TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: 0,47% (4 808 głosów)

Kevin Piotr MALIŃSKI - KKW KOALICJA OBYWATELSKA: 0,44% (4 565 głosów)

Beata Kinga URBAŃSKA - KKW LEWICA: 0,44% (4 529 głosów)

Konrad NOWACKI - KKW LEWICA: 0,38% (3 879 głosów)

Julia Maria KRAKOWIAK - KKW TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: 0,34% (3 444 głosów)

Rafał DUCHNIEWSKI - KKW KOALICJA OBYWATELSKA: 0,33% (3 365 głosów)

Michał PYRZYK - KKW TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: 0,31% (3 222 głosów)

Urszula KRÓL - KKW TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: 0,31% (3 144 głosów)

Paulina KORŻENKO - KKW LEWICA: 0,3% (3 109 głosów)

Marek BĄKOWSKI - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ: 0,29% (2 962 głosów)

Małgorzata KRAWCZYŃSKA - KKW TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: 0,28% (2 870 głosów)

Michał Bartłomiej TOMCZAK - KKW TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: 0,28% (2 844 głosów)

Marek Jan SOWA - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: 0,22% (2 293 głosów)

Agata REZGUI - KKW KOALICJA OBYWATELSKA: 0,22% (2 286 głosów)

Piotr Wojciech WAWRZYNIAK - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ: 0,21% (2 165 głosów)

Przemysław Marek GRZEGOREK - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE: 0,21% (2 129 głosów)

Maciej JÓŹWIAK - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ: 0,2% (2 091 głosów)

Dorota Weronika SPALONY - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ: 0,19% (1 982 głosów)

Joanna Katarzyna SZCZECHOWSKA - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: 0,19% (1 960 głosów)

Agnieszka Magdalena GRZECHOWIAK - KKW LEWICA: 0,18% (1 843 głosów)

Andrzej Antoni KUŚWIK - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ: 0,18% (1 842 głosów)

Katarzyna Aneta RZEPECKA-ANDRZEJAK - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: 0,16% (1 674 głosów)

Krzysztof BORYSEWICZ - KW NORMALNY KRAJ: 0,14% (1 436 głosów)

Anna Marzena KUFFEL - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ: 0,13% (1 375 głosów)

Anna Bożena STOCH - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ: 0,13% (1 371 głosów)

Tomasz Jakub KUSIOR - KKW LEWICA: 0,12% (1 257 głosów)

Andrzej GÓRSKI - KKW LEWICA: 0,12% (1 224 głosów)

Danuta GIERTYCH - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ: 0,12% (1 194 głosów)

Jakub FRĄCKOWIAK - KW POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW: 0,09% (947 głosów)

Małgorzata SOKOŁOWSKA - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE: 0,09% (917 głosów)

Jolanta Renata HARASZCZAK - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: 0,09% (912 głosów)

Włodzimierz Andrzej HIBNER - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE: 0,09% (909 głosów)

Tomasz Andrzej KRZCIUK - KW POLEXIT: 0,08% (871 głosów)

Sławomir BŁASZCZYK - KW NORMALNY KRAJ: 0,08% (814 głosów)

Sara Beata JURKOWSKA - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE: 0,07% (711 głosów)

Michał KLIMASZYK - KW NORMALNY KRAJ: 0,07% (695 głosów)

Kazimierz Jerzy FLAK - KKW LEWICA: 0,06% (632 głosów)

Michał SKORUPKA - KKW LEWICA: 0,06% (613 głosów)

Dominika Maria KORWIN-MIKKE - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE: 0,06% (604 głosów)

Katarzyna Alicja MENDLIK - KW NORMALNY KRAJ: 0,06% (575 głosów)

Dominika Alicja SOSIŃSKA - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE: 0,05% (551 głosów)

Estera CHMIEL - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE: 0,05% (528 głosów)

Mieczysław PLUTA - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE: 0,05% (522 głosów)

Krzysztof PRZYBYLAK - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE: 0,05% (522 głosów)

Agnieszka Maria MĄCZKA - KW NORMALNY KRAJ: 0,05% (483 głosów)

Ireneusz Wojciech CZECH - KW NORMALNY KRAJ: 0,04% (448 głosów)

Klaudia Agnieszka SZYMCZAK - KW NORMALNY KRAJ: 0,04% (423 głosów)

Łukasz Piotr MICHALAK - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE: 0,04% (368 głosów)

Aldona Marta LEWANDOWSKA - KW POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW: 0,03% (357 głosów)

Stanisław Jan KIEŁBASA - KW POLEXIT: 0,03% (338 głosów)

Kamil Mateusz MALINOWSKI - KW POLEXIT: 0,02% (247 głosów)

Natalia DERING - KW POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW: 0,02% (242 głosów)

Adam Jakub STROJNIAK - KW NORMALNY KRAJ: 0,02% (213 głosów)

Magdalena Zofia KAMINIECKA - KW NORMALNY KRAJ: 0,02% (211 głosów)

Linda Antonina CZARNEK-OGRODNIK - KW POLEXIT: 0,02% (182 głosów)

Damian KWIATKOWSKI - KW POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW: 0,02% (182 głosów)

Marzena MAREK - KW POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW: 0,02% (182 głosów)

Klaudia Małgorzata SOKÓŁ - KW POLEXIT: 0,02% (178 głosów)

Barbara Małgorzata SAMBORSKA-KRUCZEK - KW POLEXIT: 0,02% (170 głosów)

Józef Witold JUSZKIEWICZ - KW NORMALNY KRAJ: 0,02% (162 głosów)

Tomasz KORZAN - KW POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW: 0,01% (149 głosów)

Jakub ŻARKIEWICZ - KW POLEXIT: 0,01% (131 głosów)

Mateusz Jan KOZŁOWSKI - KW POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW: 0,01% (112 głosów)

Arleta Maria GRZECHOWIAK - KW POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW: 0,01% (110 głosów)

Barbara Irena FRĄCKOWIAK - KW POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW: 0,01% (106 głosów)

Jadwiga Maria KŁOSIEWICZ - KW POLEXIT: 0,01% (99 głosów)

Aleksander Piotr WILCZOK - KW POLEXIT: 0,01% (97 głosów)

Dorota Stanisława LUSZOWIECKA-NOWAK - KW POLEXIT: 0,01% (53 głosów)

Aleksander Tadeusz DOMINICZAK - KW POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW: 0% (50 głosów)

Wybór posłów i posłanek do Europarlamentu

Państwa członkowskie mogą mieć swoje zasady dotyczące organizowania wyborów. Jednak niektóre z nich są takie same dla wszystkich. Europosłowie są wybierani przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej na pięcioletnią kadencję. Wybory są powszechne i tajne. Wszystkie państwa stosują proporcjonalny system wyborczy, który polega na tym, że mandaty dzielone są odpowiednio do liczby głosów zebranych przez poszczególne partie. W Polsce wygląda to tak, że kandydat, który z danej listy wyborczej uzyska najlepszy wynik, ma kluczowy udział w ostatecznym podziale mandatów.

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

Parlament Europejski - definicja

Parlament Europejski należy do jednej z siedmiu instytucji Unii Europejskiej. Jest zgromadzeniem ustawodawczym. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego organizowane są w krajach Unii Europejskiej co pięć lat.

Ilu posłów jest wybieranych do Parlamentu Europejskiego?

W poprzednich wyborach do Parlamentu Europejskiego wybierano 705 posłów europosłów. W wyborach 2024 roku do PE liczba posłów została zwiększona do 720. Francja, Hiszpania i Holandia dostała po dwa dodatkowe mandaty. Natomiast Austria, Dania, Belgia, Polska, Finlandia, Słowacja, Irlandia, Słowenia i Łotwa otrzymała po jednym dodatkowym mandacie.

Ile wynosi próg wyborczy w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

Podział mandatów do Parlamentu Europejskiego w Polsce wygląda tak, że biorą w nim udział komitety wyborcze, które w skali kraju przekroczyły próg wyborczy 5%.

Ile trwa kadencja Parlamentu Europejskiego?

Kadencja Parlamentu Europejskiego trwa 5 lat i jest on wybierany w wyborach bezpośrednich.

