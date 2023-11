Wynosili sejfy w środku nocy. Przestępczy duet wpadł na gorącym uczynku w Przeźmierowie

Wynosili sejfy w środku nocy. Przestępczy duet wpadł na gorącym uczynku

- Kiedy zauważyli nadjeżdżający samochód - zaczęli uciekać. W pośpiechu weszli do zaparkowanego forda i dynamicznie ruszyli. Reakcja policjantów była natychmiastowa - rozpoczęli pościg i już po chwili udaremnili im dalszą podróż blokując przejazd. W aucie znajdowały się dwie osoby - mężczyzna oraz towarzysząca mu 20-letnia kobieta

I dodaje: - Zostali oni zatrzymani. Policjanci rozpoznali sprawcę. Był on znany stróżom prawa z wcześniejszych spraw kryminalnych o podobnym charakterze. Okazało się, że chwilę wcześniej włamali się do jednej z firm zajmującej się sprzedażą klimatyzatorów. Przestępcy wyważyli okno i weszli do biura skąd ukradli dwa sejfy.