Zabójstwa, gwałty, wypadki. Najgłośniejsze wyroki wydane w Wielkopolsce w 2023 roku

– Sąd przyjmuje, zgadzając się z sądem okręgowym, że była to po prostu zemsta, odegranie się za to, że pokrzywdzony ostatecznie zwolnił go z pracy i domagał się opuszczenia hotelu pracowniczego, sam oskarżony nie miał się gdzie w tym momencie udać. I ta frustracja, zresztą podwojona, czy też potrojona prawdopodobnie, albo i zdziesięciokrotniona nadużytym alkoholem – niestety doprowadziła do tragedii