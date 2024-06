Zabójstwo 5-letniego Maurycego w Poznaniu. Sąd podjął decyzję o umorzeniu śledztwa i umieszczeniu Zbysława C. z szpitalu psychiatrycznym

Zabójstwo 5-letniego Marcela w Poznaniu. Jest decyzja w sprawie Zbysława C.

72-letni Zbysław C., który w ubiegłym roku w Poznaniu zabił 5-letniego Marcela, został uznany za niepoczytalnego. We wtorek, 4 czerwca Sąd Okręgowy w Poznaniu zadecydował o umieszczeniu mężczyzny w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym, w którym będzie leczony.

Zbysław C. miał zostać doprowadzony na posiedzenie sądu. Nie dotarł na salę rozpraw, bo źle się poczuł. Został przewieziony do szpitala.

Jak powiedziała w rozmowie z dziennikarzami prok. Katarzyna Ryżyńska-Banasiak, sąd nie miał wątpliwości co do sprawstwa Zbysława C.

- W przebiegu tych zaburzeń psychicznych może dochodzić u tego mężczyzny do tzw. epizodów psychotycznych. Jeżeli by wystąpiły, mógłby wówczas nieświadomie podejmować działania, które uznane są za niebezpieczne. Na tym polega psychoza, że człowiek nie jest świadomy tego, co czyni - wyjaśnia.

Dzieci wpadły w panikę, ich opiekunka zaczęła reanimować Maurycego, gdy do akcji wkroczyła policjantka po służbie oraz pan Grzegorz, pracownik firmy Remondis, odbierający odpady. Chłopca nie udało się uratować, zmarł w szpitalu. Sprawca 71-letni Zbysław C. został zatrzymany i usłyszał zarzut zabójstwa. Nie przyznał się do winy, twierdząc, że nie pamięta, co się stało.