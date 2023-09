Zabytkowy młyn Hermanka w Poznaniu popada w ruinę. Nieruchomość przechodzi z rąk do rąk, a wnętrze jest coraz brudniejsze i zaśmiecone Emilia Bromber

Młyn Hermanka na poznańskiej Wildzie miał zmienić się w kompleks handlowo-biurowy. Minęło 11 lat a poznański zabytek przechodzi z rąk do rąk i niszczeje.

Młyn Hermanka na poznańskiej Wildzie miał zmienić się w kompleks handlowo-biurowy. Minęło 11 lat a poznański zabytek przechodzi z rąk do rąk i niszczeje. 14 kwietnia 2021 r. młyn został sprzedany na licytacji komorniczej za 2 538 000 zł. Co dalej z młynem Hermanka? Póki co zabytek popada w ruinę i wypełnia się śmieciami.