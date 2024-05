Zamordowany w Luboniu pod Poznaniem duchowny będzie błogosławionym Kościoła? Beatyfikacja Stanisława Streicha może odbyć się w 2025 roku Marta Jarmuszczak

Beatyfikacja ma odbyć się w 2025 roku aszak / Pixabay / zdjęcie ilustracyjne

Ksiądz Streich to kapłan, który został zamordowany z pobudek religijnych 27 lutego 1938 r. podczas mszy św. dla dzieci w kościele parafialnym w Luboniu pod Poznaniem. Świadkowie zdarzenia twierdzą, że po oddaniu kilku strzałów w twarz i w plecy zabójca krzyczał z ambony: „Niech żyje komunizm!”. Proces beatyfikacyjny toczy się od 2017 r. Papież właśnie zaakceptował dekret o jego męczeństwie, co otwiera drogę do beatyfikacji duchownego.