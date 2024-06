Zarobki prezesów spółdzielni mieszkaniowych nie zostaną uregulowane. Mieszkańcy domagają się jawności

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych zostanie zmieniona kosmetycznie

Zespół składa się z parlamentarzystów, przedstawicieli rządu oraz władz spółdzielni mieszkaniowych i ich lokatorów. Ma on zając się zmianami w prawie spółdzielczym, nad którymi pracuje obecnie Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Mieszkańcom spółdzielni mieszkaniowych, których w Polsce jest około 10 mln, zależy na zmianach związanych z funkcją prezesa spółdzielni. Pojawiają się propozycje, aby to mieszkańcy w bezpośrednich wyborach wybierali prezesów spółdzielni. Dodatkowo funkcja prezesa miałaby być kadencyjna. W praktyce oznacza to, że prezes spółdzielni funkcjonowałby podobnie jak wójt, burmistrz czy prezydent.

Najbardziej wyobraźnię mieszkańców rozpalają zarobki prezesów, które obecnie nie są jawne. Niejednokrotnie sięgają one kwot kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie. Według części mieszkańców zarobki te powinny zostać ustawowo ograniczone i jawne . Jak zapowiada przewodniczący parlamentarnego zespołu, wprowadzenie takiego rozwiązania nie jest obecnie brane pod uwagę.

- Nie jest naszą intencją zmiana całej ustawy, a co najwyżej usunięcie błędów, które zawiera i gdzie sądy mają problem z interpretacją przepisów - podkreśla senator Waldemar Witkowski, przewodniczący zespołu.

Na co dzień pełni on funkcję prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Z racji pełnienia tej funkcji nie pobiera on senatorskiego wynagrodzenia.