Zbigniew Czerwiński ruszył z kampanią przed II turą wyborów na prezydenta Poznania. "To jest mecz między dwoma chłopakami z Dębca"

Według kandydata Zjednoczonej Prawicy Poznań z partii Prawo i Sprawiedliwość teraz Jacek Jaśkowiak będzie próbował budować kampanię na powszechnej antypatii do tego ugrupowania w stolicy Wielkopolski.

- Jaśkowiak mówi, że być może Czerwiński uczciwy, ale uczestniczył w łajdactwach PiS. Jak nie mam pewności, że coś jest prawdą, to tego nie mówię, a on to robi. Taki język pogardy i nienawiści stanowi zwykłe chamstwo. On się boi merytorycznej debaty ze mną na temat infrastruktury, oświaty, remontów czy finansów. Nie róbmy sobie jaj, tylko porozmawiajmy o konkretach - zaapelował Zbigniew Czerwiński do Jacka Jaśkowiaka.