Zbliża się rocznica Zbrodni Katyńskiej. W Poznaniu odbędą się uroczystości przed pomnikiem Ofiar Katynia i Sybiru

W kwietniu 1940 roku funkcjonariusze NKWD rozpoczęli mordowanie wziętych do niewoli polskich oficerów, policjantów, aresztowanych ziemian, pracowników administracji i wymiaru sprawiedliwości. W ramach tzw. Zbrodni Katyńskiej rozstrzelano co najmniej 21,7 tys. Polaków. Rosjanie przyznali się do niej dopiero 13 kwietnia 1990 roku.

