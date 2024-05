Znamy najlepsze muzea w Wielkopolsce. W pałacu w Lewkowie przyznano Izabelle, nagrody w konkursie Wydarzenie Muzealne Roku

Muzealne wydarzenia roku w Wielkopolsce

Konkurs na Wydarzenie Muzealne Roku w Wielkopolsce „Izabella 2023” zorganizowany jest przez Fundację Muzeów Wielkopolskich oraz Samorząd Województwa Wielkopolskiego, przy czym tytułowa nagroda inspirowana jest postacią Izabeli Czartoryskiej - pisarki, mecenaski sztuki i kolekcjonerki eksponatów historycznych, a do tego założycielki pierwszego polskie muzeum w Świątyni Sybilli w Puławach. Jego jury obserwowało inicjatywy muzealne, spośród 60 zgłoszonych propozycji w pięciu kategoriach: działalność wystawiennicza, działalność edukacyjna, działalność naukowa i wydawnicza, działalność promocyjna i popularyzatorska oraz opieka nad dziedzictwem kultury, konserwacje, inwestycje.

W czyje ręce trafiły nagrody?

W kategorii Działalność Wystawiennicza Grand Prix przyznano Muzeum Narodowe w Poznaniu za wystawę Kenya Hara. Make The Future Better Than Today. Japońskie projektowanie graficzne, a Nagrodę Pierwszą - Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, za wystawę Zofia Rydet – wieś bez filtra.