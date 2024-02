15 lutego rusza akcja składania PIT-ów. Sprawdź, co możesz odliczyć w tym roku podatkowym

Do 29 lutego pracodawca ma obowiązek przesłać nam informację o wysokości dochodów (PIT-11, PIT-R) i zbiorcze deklaracje o pobranym podatku w roku ubiegłym. Ale akcja składania PIT-ów za rok 2023 rusza już teraz. Jakie ulgi przysługują nam za 2023 rok?

2,2 miliony deklaracji w Wielkopolsce

Od dziś do końca kwietnia w wielkopolskich urzędach skarbowych składać można zeznania podatkowe za rok 2023. Trudno stwierdzić, jaka ich liczba ostatecznie trafi do urzędów skarbowych w naszym regionie, ale z pewnością będzie zbliżona do ubiegłorocznej. Wtedy deklaracje PIT złożyło w Wielkopolsce ponad 2,2 milina podatników. – Blisko 2 miliony deklaracji złożonych zarówno elektronicznie jak i papierowo trafiło do wielkopolskich urzędów skarbowych, ponad 110 tys. Wielkopolan skorzystało z odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej, ponad 41,5 tys. osób w Wielkopolsce odliczyło w ramach ulgi termomodernizacyjnej poniesione wydatki, blisko 300 tys. rodziców skorzystało z najpopularniejszego odliczenia – ulgi prorodzinnej – poinformowała nas Małgorzata Spychała-Szuszczyńska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Jakie są najpopularniejsze ulgi podatkowe?

– Najpopularniejszą ulgą, o jakiej wspominają podatnicy jest bez wątpienia ulga na dziecko. Mowa o kwotach 1112 złotych za pierwsze, 2004 zł za drugie i 2700 zł za trzecie i kolejne. Kwotach umniejszających nasz podatek. Jeśli ktoś posiada wiele dzieci, może zdarzyć się, że podatku nie zapłaci w ogóle – tłumaczy nam Krzysztof Bejgerowski z poznańskiego biura rachunkowego przy ulicy Wysokiej.

– Rzeczywiście, ulga na dziecko jest obecnie najpopularniejsza – potwierdza Magdalena Kozubińska, właścicielka biura rachunkowego w Gnieźnie przy ul. Podkomorskiej. Ze wspomnianej ulgi mogą korzystać rodzice, opiekunowie prawni lub osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej, które uzyskały dochody opodatkowane według skali podatkowej.

Kiedy przysługuje ulga na dziecko?

– Odliczenie przysługuje, jeżeli wykonywałeś władzę rodzicielską, pełniłeś funkcję opiekuna prawnego lub sprawowałeś opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej wyłącznie w stosunku do jednego małoletniego dziecka i jednocześnie twoje dochody nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty: 112 000 zł w przypadku, gdy pozostajesz przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (sumuje się dochody twoje i twojego małżonka), 112 000 zł w przypadku jeśli jesteś osobą samotnie wychowującą dziecko, 56 000 zł w przypadku jeśli nie pozostawałeś w związku małżeńskim, w tym również przez część roku – wylicza rządowy serwis podatki.gov.pl.

– Ze wspomnianą ulgą problemem jest wspomniana kwota limitu dochodów, która nie „goni” inflacji. Jeśli nie zostanie podwyższona, z każdym kolejnym rokiem będzie mogło z niej skorzystać coraz mniejsze grono podatników – dodaje Krzysztof Bejgerowski.

Jakie ulgi podatkowe przysługują za 2023 rok?

Oprócz ulgi na dziecko podatnik może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, na Internet, dla młodych, abolicyjnej, B+R, na IKZE, na zabytki, na terminal, na robotyzację, na prototyp, dla pracujących seniorów, na powrót, dla rodzin 4+, dla inwestujących w ASI, na ekspansję czy na sponsoring. Ich szczegółowe opisy znaleźć można na stronie podatki.gov.pl. Czytaj także: Rozpoczyna się okres rozliczeń za 2023 rok z nowościami

Podatnicy coraz bardziej świadomi

– Myślę, że pod tym względem jest coraz lepiej, niemniej jednak nie każdy poradzi sobie z samodzielnym rozliczeniem. W sytuacji, gdy chcemy skorzystać z określonych ulg podatkowych lub po prostu wybrać korzystniejszą w określonych przypadkach opcję rozliczenia się ze współmałżonkiem, lepiej skierować swoje kroki do doradcy podatkowego – uważa Kinga Nowak z biura rachunkowego w Kaliszu przy ul. Chopina.

Podobnego zdania jest Magdalena Kozubińska. – Osobom nie posiadającym podstawowej wiedzy o podatkach i rozliczeniach, które chcą korzystać z różnego rodzaju ulg, nie polecam samodzielnego rozliczania – zaznacza. Inaczej patrzy na sprawę Krzysztof Bejgerowski. – Jeśli skorzystamy z profesjonalnego programu do rozliczeń, w określonych sytuacjach możemy spróbować rozliczyć się samodzielnie. Jeśli popełnimy błąd, zawsze przecież możemy zrobić odpowiednią korektę. Urząd skarbowy nie jest przecież „diabłem wcielonym”, a podejście urzędnika do podatnika znacznie poprawiło się na przestrzeni ostatnich lat – uważa.

Można skorzystać z usługi „Twój e-PIT”

Jeśli ktoś chciałby rozliczyć się samodzielnie, może skorzystać z usługi „Twój e-PIT” udostępnionej w serwisie e-Urząd Skarbowy, za pośrednictwem której w ubiegłym roku podatnicy złożyli 11,9 mln deklaracji podatkowych za 2022 r.

– Skorzystanie z usługi Twój e-PIT nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania ani aplikacji. Wystarczy zalogować się do serwisu na podatki.gov.pl oraz wybrać usługę Twój e-PIT. Następnie sprawdzić lub zmienić swoje dane, rozliczyć ewentualne ulgi, zaakceptować i wysłać deklarację – poinformowała nas Małgorzata Spychała-Szuszczyńska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

ZUS wysyła deklaracje PIT świadczeniobiorcom

Na deklaracje o dochodach za rok 2023 czekają również wielkopolscy świadczeniobiorcy ZUS. Do naszej redakcji dotarły sygnały, iż część z nich nie otrzymała jeszcze stosownych informacji. Marlena Nowicka, rzecznik prasowy wielkopolskiego ZUS zapewniła nas jednak, że do końca lutego, ZUS roześle do swoich klientów deklaracje PIT-40A, PIT-11A i PIT-11 za 2023 rok, a otrzyma ją każdy, kto, chociażby przez jeden dzień w 2023 r., pobierał świadczenie z ZUS.

– Świadczeniobiorcy mogą skorzystać z odliczeń od dochodu lub od podatku, w takim przypadku powinni zrobić to w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36, które złożą w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia – tłumaczy.

Ulgi dla rozliczających się w Poznaniu

Jak co roku poznański magistrat zachęca do rozliczania podatku w Poznaniu. Co ważne, nie trzeba być tu zameldowanym, a jedynie rozliczyć podatek. W zamian można skorzystać z programu OK Poznań, który oferuje szeroką ofertę zniżek i ulg na usługi miejskie i komercyjne. – Program oferuje zniżki z wielu obszarów. Wśród nich są tańsze bilety do miejskich instytucji kultury, sportu i rekreacji, do zoo i Palmiarni, zniżki na wydarzenia kulturalne i sportowe, atrakcyjna oferta fitness i edukacyjna, rabaty w licznych restauracjach i kawiarniach, tańsze wizyty czy zabiegi w centrach medycznych i gabinetach kosmetycznych, rabaty w sklepach stacjonarnych i internetowych – wylicza Urząd Miasta Poznania.

1,5 procent na organizację pożytku publicznego

Także w tym roku wielkopolscy podatnicy będą mogli przekazać kwotę 1,5 proc. podatku na wybraną organizację pożytku publicznego. W roku ubiegłym, w ramach rozliczenia za rok 2022, od podatników z Wielkopolski do OPP trafiło ponad 140 mln zł, ponad 36,5 mln zł więcej niż rok wcześniej. – Możliwość przekazywania 1,5 proc. (do 2022 był to 1 proc.) podatku na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego istnieje od 2003 roku i cieszy się wciąż popularnością. W Wielkopolsce, na przestrzeni ostatnich 10 lat, roczna kwota przekazywana w ten sposób na OPP wzrosła o 230 proc. Przed rokiem w rozliczeniu PIT przekazaliśmy o 95,7 mln zł więcej niż w rozliczeniu za rok 2013 – wylicza Małgorzata Spychała-Szuszczyńska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Co ciekawe, wielkopolskie – zaraz po mazowieckim, śląskim i małopolskim – było jednym z najbardziej hojnych województw pod względem przekazywania 1,5 proc. podatku. Niemal co dziesiąta wszystkich wpłat pochodziła od mieszkańców naszego regionu, a średnia kwota podatku przekazywana przez podatników to 121 zł.

Spis wszystkich organizacji pożytku publicznego prowadzi Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. – Oczywiście, że warto wesprzeć konkretną organizację pożytku publicznego, której cel działania jest spójny z wyznawanymi przez nas wartościami, gdyż mamy wówczas wpływ na to, na co przeznaczone zostaną nasze pieniądze – mówi nam Dawid Krupa, rzecznik prasowy NIW.

