Ukradł samochód w Górze

Na jednej z pobliskich ulic zatrzymali do kontroli samochód osobowy marki Peugeot, którym kierował 20-latek z gminy Jaraczewo. Jak się okazało posiadający czynny zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi.

- 13 października policjanci otrzymali informację, że na niezamieszkałej posesji w Jarocinie znajduje się przykryty plandeką pojazd, który nie należy do właścicielki posesji i został pozostawiony tam bez jej wiedzy przez nieznana osobę. Okazało się, że pojazdem tym jest poszukiwany przez kryminalnych maluch - przekazuje policja w Jarocinie.

27 września policjanci otrzymali zgłoszenie o kradzieży samochodu marki Fiat 126P, który stał zaparkowany w garażu na jednej z posesji w Górze w powiecie jarocińskim. Jak ustalili kryminalni, sprawca wyłamał kłódkę zabezpieczającą budynek, a następnie wsiadł do pozostawionego tam samochodu i odjechał niezauważony.

- Policjanci pamiętali, że mężczyzna był wcześniej karany z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Przeprowadzili więc kontrolę kierowcy i pojazdu, podczas której zabezpieczyli 3 woreczki z zawartością różnego rodzaju środków odurzających. Z uwagi na popełnione przestępstwa mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do miejscowej komendy - dodają policjanci.

Podczas przesłuchania mężczyzna przyznał się nie tylko do złamania zakazu i posiadania narkotyków, ale także do kradzieży samochodu. Jak zeznał, samochód początkowo ukrył w lesie, kilka dni później przestawił go na, jego zdaniem, opuszczoną posesję.

Ostatecznie 20-latek usłyszał trzy zarzuty: kradzieży z włamaniem, posiadania środków odurzających i kierowanie pojazdem mechanicznym pomimo sądowego zakazu. Podejrzany przyznał się do zarzucanych mu czynów, za które grozi mu nawet 10-letnia kara pozbawienia wolności.

Odzyskany pojazd wrócił do prawowitego właściciela.