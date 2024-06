ASF dziesiątkuje zoo w Poznaniu! Czy ogród zoologiczny zostanie zamknięty? "Znaleźliśmy 14 martwych dzików"

- Tendencja wzrostowa, jeśli chodzi o ASF co roku występuje w okresie letnim. Jest to spowodowane pracami polowymi przez rolników. Niedopełnienie bioasekuracji prowadzi do wtargnięcia wirusa na terenie gospodarstwa. Dotyczy to każdego podmiotu, również ogrodów zoologicznych. To wirus, który dziesiątkuje nam trzodę chlewną