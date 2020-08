Brutalne pobicie mieszkańca kamienicy na Jeżycach w Poznaniu. Dwaj mężczyźni zostali skazani. Jednemu z nich sąd złagodził karę

To orzeczenie powinien pan potraktować w kategoriach szansy, a nie pobłażliwości sądu dla tego rodzaju zachowań. Do tej pory nie ponosił pan odpowiedzialności karnej, ale jeśli taka historia się powtórzy, to drugi raz nie dostanie pan szansy. Skoro pan pracuje i stabilizował swoje życie prywatne z partnerką, to trzeba się tego trzymać i unikać tego rodzaju zachowań i towarzystwa