Brutalnie pobili 14-latka w Swarzędzu. Może nie wrócić już do pełnej sprawności Paweł Antuchowski

Chłopiec cały czas ma problemy ze wzrokiem. Mart Production/Pexels

14- latek został zaatakowany i pobity przez swoich rówieśników. Zdarzenie miało miejsce 2 marca w okolicach Jeziora Swarzędzkiego. W wyniku pobicia doznał on złamania kości oczodołu, przez co ma problemy ze wzrokiem. Obecnie chłopiec jest po operacji. Na razie nie wiadomo czy wróci on do pełnej sprawności.