"Czyn, którego się dopuściłam był nieakceptowalny i bardzo gorzko go żałuję". Marika M. apeluje do prezydenta o ułaskawienie Justyna Piasecka

– Panie prezydencie, nazywam się Marika i mam 24 lata. W 2021 roku zostałam skazana na trzy lata pozbawienia wolności. Czyn, którego się dopuściłam był nieakceptowalny i bardzo gorzko go żałuję – powiedziała dziewczyna. OrdoIuris/youtube

Zwracam się do pana prezydenta z prośbą o moje ułaskawienie – apeluje Marika M. do prezydenta Andrzeja Dudy. Przekonuje, że jej największym pragnieniem jest powrót do normalnego życia, założenie rodziny i znalezienie pracy.