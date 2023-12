Dominika Kulczyk z prawami do Festiwalu Malta w Poznaniu

– Jestem dumna i szczęśliwa, że to niezwykłe przedsięwzięcie będzie nadal chlubą mojego rodzinnego miasta. Jednocześnie dzięki niemu będziemy mogli szeroko zaprezentować imponujące dokonania wielu wspaniałych artystek i podkreślić wkład kobiet w dorobek współczesnej kultury – podkreśla Dominika Kulczyk.

Do roli nowej dyrektorki festiwalu powołana została Karolina Rozwód. To iberystka i managerka kultury, do stycznia 2024 r. dyrektorka Teatru Starego w Lublinie, który uruchomiła i którym kierowała od jego inauguracji w marcu 2012 r. Wcześniej była związana m.in. z TVP Kultura i Polskim Instytutem Sztuki Filmowej; w 2004 r. była koordynatorką Roku Witolda Gombrowicza.