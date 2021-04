Dziki znowu grasują na cmentarzu Junikowo i niszczą groby. Czytelnicy są oburzeni na brak zdecydowanej reakcji zarządców nekropolii

Wiosenne Porządki 2021 za kilka dni - można jeszcze dołączać do grup sprzątających!

Chociaż na stronach rad osiedli i lokalnych społeczności poznaniacy umawiają się na Wiosenne Porządki 2021, akcję proekologiczną zaplanowaną na 23-25 kwietnia, to lista miejsc wyznaczonych do sprzątania jest już zamknięta. Można za to dołączać do grup lub planować kolejne akcje, przy czym trzeba informować o nich miasto z dwutygodniowym wyprzedzeniem.