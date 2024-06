Fałszowali faktury VAT. Trzy osoby z zarzutami za udział w zorganizowanej grupie przestępczej

– To kolejne działania w ramach śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Poznaniu dotyczącego prania brudnych pieniędzy oraz wprowadzania do obrotu fałszywych faktur VAT. W trakcie akcji zatrzymano trzy osoby. Przedstawiono im zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy oraz wystawiania i posługiwania się fałszywymi fakturami VAT. Nielegalna działalność grupy dotyczyła fikcyjnego obrotu handlowego drewnianymi paletami. W proceder oprócz pięciu firm krajowych były zaangażowane dwa podmioty estońskie – wszystkie należące do zatrzymanych.

26257398