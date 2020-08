Gramy dla Bronka - ruszyła akcja charytatywna Fundacji Memoriału Gołasia. Turniej siatkarzy został przeniesiony na przyszły rok

Pomimo przeniesienia XVI Agrobex Memoriału Arkadiusza Gołasia na przyszły rok, jego organizatorzy nie pozostają bierni. Właśnie ruszyła charytatywna akcja Gramy dla Bronka, która jest pierwszą inicjatywą świeżo założonej Fundacji Memoriału Arkadiusza Gołasia.

Pomimo przeniesienia XVI Agrobex Memoriału Arkadiusza Gołasia na przyszły rok, jego organizatorzy nie pozostają bierni. Właśnie ruszyła charytatywna akcja Gramy dla Bronka, która jest pierwszą inicjatywą świeżo założonej Fundacji Memoriału Arkadiusza Gołasia. Zobacz też: Sprawdzian dla Enei Energetyka, czyli turniej Poznań Cup Jak informowali organizatorzy – XVI Agrobex Memoriał Arkadiusza Gołasia przeniesiony został na przyszły rok. Mając na uwadze ostatnie informacje o zakażeniach w zespołach Plus Ligi wydaje się być to jedyną możliwą decyzją. Względy bezpieczeństwa wszystkich uczestników, w tym kibiców i sympatyków imprezy są w tym kontekście najważniejsze. Pomimo, iż w tym roku święto siatkówki w Zalasewie pod Swarzędzem nie dojdzie do skutku, Anna Sumelka i jej podopieczni pracują dalej. Kilka tygodni temu powołała ona do życia Fundację Memoriału Arkadiusza Gołasia. Jej głównymi zadaniami są organizacja największego turnieju siatkarskiego w Wielkopolsce i promowanie aktywnego stylu życia wśród najmłodszego pokolenia poprzez warsztaty z najlepszymi zawodnikami i trenerami w Polsce.

– Jednym z najważniejszych elementów Memoriału są dla mnie aukcje charytatywne, podczas których zbieramy środki dla naszych podopiecznych. Jedną z osób, której pomagamy od lat jest Bronek Chajdacki, któremu każdego roku opłacamy turnusy rehabilitacyjne, bez których nie może normalnie funkcjonować – mówi Anna Sumelka, fundatorka tej instytucji. – Nie wyobrażam sobie żebyśmy nie wsparli go i teraz, dlatego zapraszam do udziału w naszym wyzwaniu #MemorialGolasiaChallenge – dodaje. Gramy dla Bronka – #MemorialGolasiaChallenge Na oficjalnym kanale Facebook Memoriału pojawił się materiał wideo, który zapoczątkował całą akcję. Znakomity siatkarz i działacz – Ryszard Bosek pokazuje jak można bawić się siatkówką i jednocześnie pomagać osobom, które naszego wsparcia potrzebują. Mistrz Świata i Mistrz Olimpijski nominuje firmy, kluby i instytucje związane z Memoriałem i z Arkadiuszem Gołasiem do nagrania podobnego filmu i wytypowania kolejnych osób, które włączą się do tej inicjatywy. Przy każdej publikacji umieszczony zostanie link do zbiorki na turnus rehabilitacyjny dla Bronka. Jego koszt wynosi 6700 złotych. Zebranie tej

kwoty jest podstawowym celem fundacji. Jeśli uda zebrać się więcej środków, zwiększona zostanie ilość turnusów lub podopieczny zostanie wsparty pieluchami, produktami medycznymi i innymi niezbędnymi środkami do funkcjonowania. – Gdy tylko pojawił się pomysł nagrania, od razu z przyjemnością zgodziłem się wziąć w nim udział – mówi Ryszard Bosek. – Dzięki tej inicjatywie możemy w łatwy sposób pomóc chłopakowi, który bardzo potrzebuje naszego wsparcia, przy okazji bawiąc się naszą ulubioną dyscypliną sportu – dodaje wiceprezes Fundacji Memoriału Arkadiusza Gołasia. Pierwszymi nominowanymi do nagrania odpowiedzi są współorganizatorzy imprezy – Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji, Ośrodek Kultury w Swarzędzu i Szkoła Podstawowa numer 2 w Zalasewie – oraz sponsorzy turnieju – Toyota Ukleja, BT Sport czy Firma Poligraficzno-Introligatorska Udziałowiec. Wyzwanie trafiło również do: najlepszego siatkarza świata, gościa honorowego Memoriału – Giby, członka zarządu FIVB – Mirosława Przedpełskiego, wielokrotnego Reprezentanta Polski i prezesa zarządu Polskiej Ligi Siatkówki – Pawła Zagumnego, przewodniczącego rady nadzorczej Polskiej Ligi Siatkówki – Andrzeja Gołaszewskiego oraz do prezesów klubów, które uczestniczyły w Memoriale – PGE Skry Bełchatów, Aluron CMC Warty Zawiercie, Vervy Warszawa Orlen Paliwa, Jastrzębskiego Węgiel i Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle.

Siedemdziesiąt dwie godziny na odpowiedź otrzymali również koledzy Arkadiusza Gołasia z olimpijskiej Reprezentacji Polski – Michał Bąkiewicz, Piotr Gruszka, Krzysztof Ignaczak, Łukasz Kadziewicz, Dawid Murek, Radosław Rybak, Andrzej Stelmach, Robert Szczerbaniuk oraz ich trener – Stanisław Gościniak. Organizatorzy przedsięwzięcia liczą również na udział: Jerzego Mielewskiego z Polsatu Sport, spikera Memoriału – Huberta Malinowskiego z TVP Bydgoszcz, Grzegorza Szewczyka z Volley Bajki oraz Jacka Brońskiego, prezesa Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej. Na czym polega challenge?

Zadanie do wykonania jest niezwykle proste i każdy może się z nim zmierzyć. Wystarczy nagrać film, w którym odbija się piłkę do siatkówki. Sprzęt nie musi być profesjonalny, zagrania nie muszą być technicznie doskonałe. Można czekać na nominację, jak i samemu nagrać materiał wideo i wytypować kolejnych uczestników akcji. Najważniejszy jest oczywiście link do zbiórki, z której sto procent środków zostanie przekazane na Bronka Chajdackiego – https://zrzutka.pl/vxfkd3.

– Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy pomogli przygotować tę akcję, jestem przekonana że środowisko siatkarskie nie pozostanie obojętne na potrzeby podopiecznego Fundacji Memoriału Arkadiusza Gołasia – mówi Anna Sumelka. – Zachęcam do wpłacania środków wszystkich sympatyków naszej imprezy. Jestem przekonana, że wspólnymi siłami pomożemy Bronkowi zupełnie jak gdyby nasze wydarzenie odbyło się zgodnie z planem – podsumowuje jego organizatorka. Link do zbiórki akcji Gramy dla Bronka - #MemorialGolasiaChallenge - https://zrzutka.pl/vxfkd3

Interesujesz się sportem? Tu znajdziesz najciekawsze, najnowsze, najważniejsze informacje:

Chcesz skontaktować się z autorem informacji? r.patroniak@glos.com

Koniec ery Messiego w Barcelonie