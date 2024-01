Już w piątek 66. Enea Bal Sportowca w hotelu Andersia. Poznamy najlepszych sportowców Wielkopolski w plebiscycie naszej redakcji

Nowością w tym roku był wybór najlepszej dziesiątki sportowców i najlepszego trenera poprzez wskazanie tylko jednej osoby i to koniecznie z grona kandydatów (w przypadku sportowców było to 30 propozycji, a w przypadku trenerów – tylko 5). Na ostateczny rezultat plebiscytu wpływ miały także głosy z formularza online i głosy 5-osobowej kapituły, powołanej przez naszą redakcję. Zobacz też: Marcin Wenzel o projektach sponsoringowych Grupy Enea i wsparciu dla kadry olimpijskiej

Po części piłkarskiej przyjdzie czas na specjalne wyróżnienia. W tym roku będą to nagrody dla sportowej imprezy roku i sponsora roku. Przed ogłoszeniem wyników plebiscytu poznamy też kompletną „30” nominowanych do niego sportowców i „5” najlepszych w minionym roku trenerów. O efektowne przedstawienie kandydatów zadba z pewnością niezawodny Krzysztof Ratajczak z Radia Poznań, mający na swoim koncie prowadzenie przynajmniej 15 gal na najlepszego sportowca Wielkopolski i niezliczoną liczbę innych wydarzeń sportowych.

Na zakończenie oficjalnej części gali wystąpią natomiast mistrzowie Wielkopolski, w wieku 16-18 lat, w tańcach towarzyskich, standardowych i latynoamerykańskich, czyli Anna Maria Hercka i Szymon Żytliński.

Na gości imprezy czeka też ścianka do robienia zdjęć, przepyszne jedzenie z hotelowej restauracji Flavoria oraz sporo akcentów muzycznych, co nie jest bez znaczenia w środku karnawału. Gwiazdą wieczoru będzie z pewnością Anna Hnatowicz ze swoim zespołem, znana z programu telewizyjnego Voice of Poland oraz DJ Art and Show. Zapowiada się więc pasjonująca impreza do białego rana