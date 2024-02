Klub na Fali wciąż nielegalnie stoi nad Wartą w Poznaniu. Radny pisze interpelację do prezydenta Jaśkowiaka

11 pytań do prezydenta

- Czy obecny stan faktyczny tymczasowych obiektów budowlanych klubu rozrywkowego pozostaje zgodny z prawem, a jeśli nie - to dlaczego i co zostanie uczynione, aby stan ten doprowadzić do zgodności z prawem?

Rataj w pytaniach do prezydenta zwrócił uwagę, że wciąż nie wiadomo, czy infrastruktura klubu wciąż może pozostawać na danej działce, choć Wody Polskie poinformowały, że nie jest to legalne. Radny zapytał również o to, kto jest odpowiedzialny za usunięcie elementów czy jakie zostały podjęte działania przez Miasto, by usunięcie obiektów wyegzekwować.