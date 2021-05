Kolejne ulice na Łazarzu będą włączone do Strefy Płatnego Parkowania już od 17 maja

Na Grunwaldzie wywożą samochody. Trwa malowanie oznaczeń Strefy Płatnego Parkowania na ul. Grunwaldzkiej i Ziętary

Na ulicach Grunwaldzkiej i Ziętary malowane jest poziome oznakowanie wyznaczonych na nowo miejsc postojowych. We wtorek, 27 kwietnia, takie same prace prowadzone będą na Marcelińskiej. Niestety, od rana samochody pomocy drogowej wywoziły zaparkowane auta, których kierowcy nie dostosowali się do zakazu parkowania.