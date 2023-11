Kolejny rok pracy Dawida Szulczka w Warcie Poznań. Trener Zielonych będzie mógł świętować po meczu z Puszczą Niepołomice?

- zaznacza trener Warty Poznań.

Oprócz słabej dyspozycji Puszczy na wyjazdach, piątkowi goście topornie punktują w tabeli. Ostatnie ligowe zwycięstwo niepołomiczanie zanotowali 26 sierpnia w spotkaniu z "Rycerzami Wiosny", wygrywając 2:1.

- Jedziemy do Grodziska pełni wiary i optymizmu w to, że będziemy potrafili zafunkcjonować tak, jak sobie życzymy.

Będziemy do końca bić się o to, by punktować na poziomie ekstraklasy