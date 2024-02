Kontrole na lotnisku w Poznaniu. Straży graniczna odesłała 5 cudzoziemców

- Przekazany Ukrainiec był wielokrotnie notowany oraz zatrzymywany przez stróżów prawa z Tarnowa Podgórnego za jazdę pod wpływem alkoholu, na dodatek bez posiadania uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych. 31-latka zatrzymano oraz wydano decyzję w sprawie natychmiastowego zobowiązania do powrotu. Cudzoziemiec pod eskortą zostanie doprowadzony do granicy z Ukrainą i przekazany ukraińskim służbom. Obywatel Ukrainy otrzymał również pięcioletni zakaz ponownego wjazdu do Polski i innych krajów strefy Schengen