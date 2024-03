Trzej cudzoziemcy złapani w Poznaniu. Przebywali tu nielegalnie i łamali prawo. Teraz muszą wyjechać z kraju

Trzej cudzoziemcy złapani w Poznaniu. Przebywali tu nielegalnie i łamali prawo

Do wszystkich trzech Straż Graniczna Poznań-Ławica dotarła we wtorek, 19 marca.

- Strażnicy graniczni z Poznania-Ławicy wylegitymowali na terenie miasta 57-letniego obywatela Białorusi, który jak wykazała kontrola legalności pobytu, nie posiadał ważnej wizy lub innych ważnych dokumentów, uprawniających do wjazdu i pobytu w naszym kraju - relacjonuje por. SG Paweł Biskupik, rzecznik prasowy Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Białorusin został zatrzymany. W jego sprawie wszczęto postępowanie administracyjne, którego efektem było wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do dobrowolnego powrotu w ciągu 30 dni. Co więcej, mężczyzna dostał też zakaz ponownego wjazdu do państw strefy Schengen przez pół roku.