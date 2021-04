Lech II Poznań: Tylko remis w starciu z Błękitnymi Stargard (1:1). Rezerwy Kolejorza pozostają w strefie spadkowej

Oba zespoły rozpoczęły spotkanie dość zachowawczo, w pierwszych minutach lechitom brakowało dokładności. Na początku aktywny był zdecydowanie Filip Szymczak, który często szukał okazji do oddania strzału. Kolejorz najgroźniejsze sytuacje w pierwszej odsłonie meczu, stwarzał sobie po kontratakach. W 24. minucie bramkarza gości postraszył Jakub Karbownik. 20-latek urwał się lewym skrzydłem, a następnie zszedł do środka i uderzył w kierunku dalszego słupka. Piłka minęła jednak bramkę Błękitnych.

Podopieczni Artura Węski zbyt często pozwalali gościom na ataki prawą stroną. Karol Smajdor nie radził sobie z powstrzymywaniem dobrze grającego w tym spotkaniu, Mateusza Bochnaka. W końcówce pierwszej połowy, po zamieszaniu w polu karnym piłka zmierzała już do bramki poznaniaków, ale dobrym refleksem wykazał się Krzysztof Bąkowski, który ostatecznie wybił futbolówkę poza pole karne. Młody golkiper świetnie interweniował także kilkadziesiąt sekund później, gdy jeden z zawodników Błękitnych znalazł się w sytuacji sam na sam z 18-latkiem.

Nieco ożywienia do gry wprowadził wchodzący z ławki Siergiej Kriwiec. To właśnie jego podanie prostopadłe znalazło niepilnowanego Filipa Szymczaka, który w idealnej dla siebie sytuacji, przekombinował i nie zdołał oddać nawet strzału na bramkę Weinzettela.

Po zmianie stron to Błękitni byli bliżej strzelenia gola. W 52. minucie mocno popracował były zawodnik rezerw Lecha, Tomasz Kaczmarek, który odebrał piłkę Filipowi Marchwińskiemu i wyprowadził kontratak swojego zespołu. Świetne podanie prostopadłe otworzyło drogę do bramki Bochnakowi, który w pojedynku z Bąkowskim zachował się jak rasowy napastnik i wpisał się na listę strzelców.

W 79. minucie pojedynku Łukasz Szramowski zebrał piłkę wybitą przez jednego z obrońców Błękitnych i dośrodkował idealnie na głowę Szymczaka, który mocnym uderzeniem wpakował futbolówkę do siatki i dał Lechowi nadzieję na to, że mogą jeszcze wygrać to spotkanie.