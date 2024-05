Lech II Poznań z hukiem spada z 2. ligi. Lechici okazali się gorsi, niż rezerwy najgorszej drużyny ekstraklasy! Maksymilian Dyśko

Rezerwy Lecha Poznań żegnają się z drugą ligą ADAM JASTRZEBOWSKI

Rezerwy Lecha Poznań spadają z hukiem do trzeciej ligi, przegrywając ostatni mecz w sezonie z Polonią Bytom 0:3. To miał być wielki projekt. Projekt, który miał aspirować do gry w barażach. Przed sezonem dyrektor Akademii Lecha Poznań - Marcin Wróbel w rozmowie z Głosem Wielkopolskim mówił, że rezerwy Kolejorza muszą próbować dostać się do baraży, zachowując DNA i dbając o rozwój indywidualny. Nie wyszło. Jedyne DNA, jakie udało się osiągnąć to dno tabeli, a rozwój zawodników będzie realizowany na czwartym poziomie rozgrywkowym. Lech II Poznań po pięciu latach obecności żegna się z drugą ligą.