Lech Poznań chce spełnić marzenie 20-latka Konrada. Alan Czerwiński został ambasadorem zbiórki

Lech Poznań rozpoczyna nowy etap od meczu z Rakowem Częstochowa. Maciej Skorża zaczyna od spotkania ostatniej szansy

W sobotę o 17.30 w Bełchatowie Lech Poznań zmierzy się z Rakowem Częstochowa (transmisja w Canal + i TVP Sport). Dla Kolejorza jest to mecz ostatniej szansy, by przez czwarte miejsce (jeśli Raków zdobędzie Puchar Polski), awansować do europejskich pucharów. - To mecz, który w ogromnym stopniu zadecyduje o tym, czy się uda, czy nie. To kluczowe spotkanie, jedziemy do Bełchatowa po zwycięstwo. Tak nastawiam drużynę - zapowiedział trener Lecha Poznań Maciej Skorża.