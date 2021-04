Lech Poznań rozbija Lechię Gdańsk 3:0. Kolejorz rozkręcił się po przerwie i przełamał fatalną serię pięciu meczów bez zwycięstwa

Warta Poznań gra z Rakowem o czwarte miejsce? Piotr Tworek: "Trzęsę się na słowo "puchary". Reaguję jak byk na czerwoną płachtę"

Warta Poznań po wygranej 1:0 z Wisłą w Krakowie ma już tylko dwa punkty straty do czwartego miejsca, które w przypadku zdobycia Pucharu Polski przez Raków, oznaczać będzie grę w europejskich pucharach. We wtorek Zieloni o godz. 18 w Grodzisku zmierzą się właśnie z Rakowem. Drużyna Piotra Tworka ma już zapewnione utrzymanie. Czy teraz celem będzie walka o Europę? - Warto marzyć, ale ja nienawidzę dwóch rzeczy. Trzęsę się na słowo "puchary" - reaguję jak byk na czerwoną płachtę, podobnie zresztą, gdy w końcówkach meczów ktoś z ławki krzyknie "spokój", lecz gdy pojawia się słowo "puchary", to we mnie buzuje. Mam świadomość miejsca, w którym jesteśmy, naszego bytu roku wcześniej. Pilnuję byśmy nie odfrunęli. Musimy twardo stąpać po ziemi - mówi trener Piotr Tworek.