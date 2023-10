W temacie obronności Polski posłanka PiS Jadwiga Emilewicz, zdecydowała się na wykorzystanie maksymy "Si vis pacem, para bellum" (dosł. "jeśli chcesz pokoju, szykuj się do wojny").

- "Jeśli chcesz pokoju, szykuj się do wojny", co to znaczy? To znaczy, że musimy się uzbrajać. Tak jak zwiększyliśmy wydatki na obronność z 2% PKB w 2015 do niemal 5% w ubiegłym roku oraz z 30 miliardów do 170 miliardów w bieżącym roku budżetowym to te zbrojenia muszą trwać - powiedziała Jadwiga Emilewicz.